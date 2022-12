Palermo, incendio in un’azienda zootecnica di Bellolampo

Intervento dei vigili del fuoco, indagini della polizia per risalire alle cause del rogo

PALERMO – Un incendio è divampato la scorsa notte in un’azienda zootecnica a Palermo, poco distante dalla discarica di Bellolampo. Il bilancio è di ingenti danni economici per le numerose balle di fieno distrutte e per le attrezzature all’interno, danneggiato anche un camion.

Nel rogo è morto un vitellino. Sono intervenute quattro squadre e le ruspe in dotazione alle squadre di soccorso. Le indagini sono condotte dalla polizia. Ancora questa mattina i pompieri stanno eseguendo le operazioni di bonifica e verificato che tutti i focolai sono stati spenti.