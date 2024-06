Intervento dei vigili urbani

PALERMO – Incidente in via Libertà, all’altezza di via Siracusa a Palermo. Un taxi si è scontrato con un’altra macchina. Nella carambola uno dei due mezzi ha travolto un motociclista. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo che è stato medicato al pronto soccorso. Gli hanno sturato una ferita alla testa. Per fortuna nulla di grave.