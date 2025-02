Palermo, scontro tra un’auto e uno scooter: un uomo in gravi condizioni

Un 54enne è stato ricoverato a Villa Sofia

PALERMO – Grave incidente stradale in via Arrigo Boito, dalle parti di via Malaspina a Palermo. L’impatto si è verificato ieri all’incrocio con via Domenico Cimarosa. Nello scontro tra uno scooter Kymco e una Hyundai è rimasto gravemente ferito un 54enne.

Dopo il violento impatto, in cui sono rimaste coinvolte anche due auto parcheggiate, l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato con codice rosso in ospedale.

Trasportato a Villa Sofia

È stato ricoverato a Villa Sofia. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico.

Pochi giorni fa un 66enne è rimasto ferito in un incidente con una dinamica simile. In questo caso lo scontro tra un’auto e il suo scooter è avvenuto in via Cappuccini, all’altezza del civico 163. L’uomo si trovava su un Piaggio Liberty quando si è verificato l’impatto con una Ford Focus.