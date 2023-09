Palermo: Di Mariano rientra dopo la sosta, stop anche per Mateju

Scalpita Graves per la difesa

PALERMO – Purtroppo per Eugenio Corini, l’infermeria del Palermo ultimamente tende a riempirsi. Sono fermi già da diversi giorni Alessio Buttaro e Nicola Valente: il primo sta recuperando da una sintomatologia dolorosa alla sindesmosi della caviglia sinistra, l’esterno d’attacco invece è alle prese con la guarigione di una lesione miotendinea di primo grado all’adduttore destro. E adesso si sono aggiunti anche gli infortuni di Di Mariano e Mateju.

Di Mariano

Adduttori che, nel caso del Palermo, non danno pace all’allenatore dei rosanero. Già Insigne si era fermato per alcuni giorni (saltando la gara contro l’Ascoli) per un problema all’adduttore. E adesso, invece, è arrivato l’esito degli esami per lo stop di Di Mariano sopraggiunto nella rifinitura prima di Venezia-Palermo. Le indagini strumentali sull’attaccante palermitano “hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”, si legge sul sito ufficiale del club.

Con lo stesso Insigne ormai pienamente recuperato e con Di Francesco praticamente ben integrato nelle dinamiche tattiche dei rosa, non sarà un problema sostituire il numero 10 del Palermo. Scalpita pure Mancuso che, come affermato più volte dallo stesso Corini, può anche occupare il ruolo di esterno d’attacco seppur con caratteristiche diverse. Il Palermo, con lo stop di Di Mariano, perde sicuramente intensità, tanta corsa e spirito di sacrifico in campo. Il calciatore ex Lecce, tra le altre, dovrebbe tornare dopo la sosta delle nazionali ed essere disponibile per la gara contro lo Spezia (saltando quindi Sudtirol e Modena).

Mateju

Alla lista degli infortunati bisogna poi aggiungere anche Ales Mateju. Il terzino destro dei siciliani, nel corso della gara contro il Venezia, ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia. Non sono ben chiari i tempi di recupero dell’esterno ex Brescia, che intanto oggi ha svolto un lavoro differenziato. Da valutare il suo possibile rientro per la sfida interna contro il Sudtirol di domenica 1 ottobre.

Catena di destra che in questo momento risulta vuota, quindi, con i problemi fisici di Mateju e Buttaro. Nella sfida contro il Venezia è stato Nedelcearu a sostituire il numero 37 dei rosa, ma il difensore rumeno non può svolgere il ruolo di esterno difensivo e dunque Corini potrebbe valutare una possibile difesa a tre. Eventualmente, il danese Simon Graves può essere riadattato più facilmente in quel ruolo (come già visto in passato) e quindi potrebbe essere lui a prendere il posto di Mateju accanto a Lucioni mantenendo la linea difensiva con quattro giocatori.