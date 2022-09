Palermo, inizia la scuola “senza mascherine”: e sul caro libri…

La campanella suona di nuovo dopo la pausa estiva

PALERMO – Inizia la scuola e sulle famiglie aleggia lo spettro del caro libri. Un allarme ingiustificato, a sentire le librerie palermitane, secondo cui “non ci sono aumenti eclatanti, mediamente è fisiologico un piccolo aumento del 3 per cento. Più cari, invece, i prodotti di cartoleria”.

Ma vediamo com’è andata in alcune scuole del capoluogo che oggi hanno riaperto le aule dopo la pausa estiva. E’ suonata la campanella per tanti studenti palermitani che iniziano il nuovo anno scolastico, per altri suonerà da qui alla fine della settimana. La prima classe delle scuole medie inferiori o delle superiori comporta tante novità per i giovani studenti e anche per le loro famiglie.

Quanto si spende per i libri scolastici. Il cambiamento principale per le famiglie dei neo studenti della prima media è la spesa da affrontare per l’acquisto dei libri. “Siamo alla scuola dell’obbligo, dovrebbero essere rimborsati come alle elementari – afferma Melania Azzaro, mamma di Giuseppe, che frequenta da ieri la prima media all’ I.C. Guglielmo Marconi a Palermo -. La spesa per i libri di testo si aggira intorno ai 300 euro, anche se va considerato che alcuni volumi saranno utilizzati per tutto il triennio. A questo si aggiunge la spesa per la cartoleria che si aggira intorno ai 100 euro e, nel nostro caso anche per l’acquisto di un nuovo zaino (circa 70 euro)”.

Sulla spesa media abbiamo chiesto anche a Roberto Verga (in video), papà di Marco, che oggi ha iniziato il suo primo anno alla scuola media Alberico Gentili. “Molta emozione, e finalmente tutti senza mascherina.” Anche Roberto, in media, spenderà circa 300 euro per i libri di testo del figlio.

Buono libri. Sono previsti aiuti per le famiglie che ne fanno richiesta e hanno i requisiti per ottenerli. Sui siti delle scuole è presente il modulo per la richiesta di fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. La domanda va presentata entro il 14 ottobre 2022 e si tratta di un rimborso.

Il costo dei libri scolastici è aumentato quest’anno? “I giornali e le televisioni creano allarmismi ingiustificati – racconta Maurizio Mastrilli, titolare della libreria Nike a Palermo -. Non c’è alcun aumento, a parte il normale adeguamento annuale dei prezzi di copertina di circa il 3%. Noi siamo una libreria specializzata in testi scolastici, siamo riforniti già da giugno. Un aumento dei prezzi si registra sugli articoli da cartoleria. Se un quaderno lo scorso anno costava intorno agli 80 centesimi, adesso per acquistarlo servono tra 1,20 e 1,50 euro”.