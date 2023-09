Palermo, la Dc cresce alla IV Circoscrizione: aderisce Salvatore Lupo

Il consigliere lascia il gruppo di Forza Italia

PALERMO – Salvatore Lupo, vicepresidente della IV circoscrizione del Comune di Palermo oggi ha ufficializzato presso la segreteria regionale della Democrazia cristiana la sua uscita da Forza Italia per aderire al progetto politico fondato da Totò Cuffaro.

Salvatore Lupo

“Sono felice di essere tornato a casa. Ho lasciato tanti amici e ne ritrovo altrettanti – afferma Lupo a margine dell’ufficializzazione. Il mio impegno sul territorio continuerà ad essere incessante. Lo dobbiamo per garantire una speranza ai nostri giovani. Lo sappiamo, la Sicilia è indietro rispetto ad altre realtà italiane, specie nelle sue periferie. Penso alle criticità legate alla sanità pubblica. Il Governo regionale sta facendo molto per sanarle. Occorre lavorare con ancora più energia per eliminare i tempi di attesa”. Lupo ha anche motivato la sua scelta con la volontà di contribuire al rilancio dei valori della democrazia cristiana in un momento particolare della vita sia politica che sociale.

Dal Partito c’è soddisfazione per l’ingresso di Lupo tra le sue file. Il neo capogruppo del Dc che si costituirà in IV Circoscrizione, Maurizio Davì, dichiara: “Diamo il benvenuto a Salvatore Lupo nella nostra famiglia politica. Si tratta di una persona seria, competente e apprezzata nel suo territorio. Siamo sicuri che darà un contributo importante al nostro lavoro in Circoscrizione e alla nostra proposta politica per la città”.

Anche Il dirigente nazionale della DC, Alessio Savona, accoglie con entusiasmo l’adesione di Lupo: “Lo ringrazio per la fiducia che ha risposto nel progetto che stiamo portando avanti. Lo accogliamo con affetto e stima. La sua adesione è un segnale forte della crescita e della credibilità della Democrazia Cristiana all’interno del panorama politico, confermato anche dal nostro radicamento sul territorio”.