Allerta meteo: app segnala la situazione dei sottopassi FOTO

Si basa su un sistema di video sorveglianza e invia le notifiche in caso di pericolo

PALERMO – Dalla protezione civile è stata diramata l’allerta meteo rossa per la giornata di oggi, 15 maggio. Questo ha spinto il sindaco di Palermo a chiudere le scuole e chiedere ai cittadini di spostarsi solo se necessario. Naturalmente c’è chi deve farlo per andare al lavoro, ma c’è il timore che si possa andare incontro a qualche allagamento, in particolare nei sottopassaggi di viale della Regione Siciliana.

Per monitorarne lo stato Amap ha messo a disposizione da diverso tempo l’app Amap safe, disponibile negli store di Google che di Apple.

L’applicazione, grazie a un sistema di rilevazione piogge posizionato nei cinque sottopassi di viale Regione Siciliana (corso Calatafimi, via Pitrè, via Belgio, viale Lazio e via Leonardo da Vinci), manda una notifica in caso di allagamento. I livelli di acqua vengono definiti grazie ad alcuni sensori installati nelle zone di riferimento.

Grazie ad un sistemate di telecamere posizionate nelle zone critiche, sarà possibile vedere in tempo reale l’immagine del sottopasso.