Palermo, la multinazionale Bip apre la prima sede in Sicilia

La multinazionale Bip, 5mila dipendenti in Italia e all’estero, apre una sede a Palermo, la prima in Sicilia. La società di consulenza ha assunto cinquanta persone, provenienti perlopiù dall’Università di Palermo e dalla Lumsa. Si tratta di profili di alto livello: laureati in ingegneria gestionale, ingegneria informatica, economia e commercio, giurisprudenza. All’inaugurazione del point di Palermo ha partecipato il presidente di Bip, Nino Lo Bianco.

“Per noi l’investimento più importante è nelle risorse umane, abbiamo fatto quest’anno due open day a Unipa e alla Lumsa incontrando centinaia di studenti e assumendo giovani laureati con gli stessi contratti che applichiamo a Milano o a Roma”, ha detto Enrico Foglia.

“I nostri consulenti lavoreranno da Palermo per i clienti che abbiamo a Milano, New York e in altre parti del mondo – ha aggiunto Lo Bianco – Seguiamo grandi aziende e confidiamo di potere avviare rapporti anche qui in Sicilia, siamo in contatto con alcune aziende, come la Gesap e l’Autorità portuale. Ma forniamo servizi di consulenza anche alle pubbliche amministrazioni, ovviamente partecipando ai bandi pubblici”.

Fabrizio Dell’Oglio e Luisa Insinna sono due dei cinquanta neo-assunti, entrambi palermitani. “Per me si tratta di un ritorno a Palermo – ha affermato Dell’Oglio – dopo avere lavorato per dieci anni a Mila sempre per società di consulenza”. Insinna invece si è laureata quest’anno e a settembre è stata assunta dalla Bip.