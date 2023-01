Palermo, la richiesta di Biagio Conte: “Portatemi a Messa”

Oggi la celebrazione in via Decollati.

Biagio Conte continua nel suo cammino di sofferenza e speranza, con i suoi sandali ai piedi del letto e i suoi occhi azzurro-cielo. Oggi, in questa domenica, alla Missione di via Decollati, si celebrerà una Messa al coperto, dopo quelle all’aperto dei giorni scorsi, alle 17.30. Il luogo è la ‘Casa di preghiera per tutti i popoli’, pensato come un ricovero per la fede e per il raccoglimento.

Nei giorni scorsi, con un filo di voce, il missionario laico ha chiesto di essere presente. I suoi compagni di viaggio, i fratelli della Missione, ci stanno riflettendo, vista la gravità del quadro, e, in ogni caso, filtra una sottolineatura: non trasformiamo in show, in calca, in disordine un momento assoluto di preghiera. Una giusta richiesta di rispetto e di riserbo per un uomo nel momento supremo della prova. Ogni manifestazione inappropriata, anche per estremo affetto, sarebbe un’offesa, sia pure involontaria.

Le condizioni di salute di Fratel Biagio sono stabili. I valori fondamentali non hanno ricevuto scossoni, in questi giorni. E’ aumentato il sopore a cui si alternano, sempre di meno, momenti di lucidità. Da una parte c’è una malattia avviata su una strada inesorabile. Dall’altra c’è un corpo abituato alla privazione, alla lotta, che viene alimentato con i liquidi. E c’è la grande fede che sorregge gli ultimi passi. (rp)