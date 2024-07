Palermo Ladies Open, interrotto il torneo di tennis al Country

Guasto all’impianto elettrico durato circa un'ora

PALERMO – È stato interrotto il Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 di tennis di scena al Country Time Club del capoluogo siciliano. L’interruzione è arrivata a causa di un guasto all’impianto elettrico.

Sul campo centrale era in corso il match tra l’italiana Martina Trevisan e Arantxa Rus. L’incontro è stato fermato al secondo set con il parziale di 5-4 per l’olandese (sul vantaggio di 1-0 per l’italiana). Le giocatrici sono rientrate negli spogliatoi.

Intorno alle 21.10 l’impianto di illuminazione del circolo è tornato a funzionare (circa un’ora è durata l’interruzione). Sul campo centrale, dunque, è ripreso il match tra Rus e Trevisan.