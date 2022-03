Palermo, ‘è lei la ladra di telefonini’: fermata dalla polizia VIDEO

Decisive le immagini delle telecamere dei negozi

PALERMO – Da ieri è in stato di fermo. La polizia non ha dubbi: è lei la ladra seriale di cellulari, portafogli, bancomat e carte di credito. Per giorni è stata il terrore dei negozianti.

Gli agenti della Squadra mobile hanno visionato una sfilza di video. Le telecamere di sorveglianza delle attività commerciali ‘hanno immortalata mentre entrava in azione.

Negli ultimi si è ingrossato il fascicolo delle denunce. L’ultima è stata presentata dalla titolare del negozio di scarpe Cannizzaro in via Montepellegrino.

Un episodio che si è aggiunto ai precedenti furti avvenuti all’enoteca Butticè, nella caffetteria Rosaelia nel Palazzo Sant’Elia in via Maqueda, nel negozio di abbigliamento Signorile in via Oreto, nella caffetteria Vera Coffice break in via generale Magliocco, nella pasticceria di Giovanni Cappello, al Pizza Lab in via Pantelleria e al Cantavespri.