Palermo, ladro spacca il finestrino dell’auto e ruba tutto VIDEO

L'uomo è stato immortalato dalla telecamere di videosorveglianza

PALERMO – Un ladro agisce indisturbato a pochi passi dalla stazione centrale di Palermo, precisamente in via Milano. L’uomo, alle 3.30 dell’11 dicembre, si avvicina ad un’automobile parcheggiata, guarda dentro per controllare cosa c’è che può portare via e decide di spaccare il finestrino.

Una volta spaccato il finestrino si china dentro, fa incetta degli oggetti che gli interessano. Mentre ruba si avvicina uno scooter, un Honda Sh, l’uomo a bordo, forse un complice che fa da palo, gli dice qualcosa e si allontana; lo stesso fa il ladro che va via come se nulla fosse.

Intanto l’allarma dell’autovettura continua a suonare.

Nella zona, purtroppo, non è il primo caso del genere che si verifica ma se ne sono registrati parecchi.