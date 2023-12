Palermo, l’albero di Natale è spento: la protesta, il guasto e il giallo

Che cosa è successo a piazza Politeama?

PALERMO- “Ci tagghiaru a luci all’aibbulu i Natali ru Politeama!”. Con l’ironia che lo contraddistingue Franco Lannino, fotografo con una storia importante in questa città, ha segnalato, via Facebook, e fotografato l’albero di Natale di piazza Politeama a luci spente (la foto che mostriamo, per gentile concessione, è sua). Acceso qualche giorno fa, al centro delle immancabili polemiche, il simbolo delle feste panormitane, oggi pomeriggio, appare senza luminarie.

La protesta Amg

Logico pensare, con qualche malizia, alla protesta annunciata dai sindacati di Amg Energia, in calce alla vertenza sul rinnovo del contratto. “L’assemblea dei lavoratori – si legge nella nota – ha deliberato il blocco di tutte le attività non essenziali fatte in regime di straordinario. Un blocco sostanziale che riguarderà tutta una serie di attività in cui viene richiesto dal Comune l’intervento di Amg, compresi gli interventi del periodo natalizio come la fornitura elettrica per l’accensione degli alberi di Natale nelle varie circoscrizioni, l’assistenza per il concerto di Capodanno, che prevede quest’anno squadre a supporto, con la conseguenza di un surplus di impegno di personale che verrà sottratto alla manutenzione ordinaria”. C’entrerà qualcosa?

Un guasto da riparare

Dal Comune di Palermo fanno sapere che si tratta, invece, di un normalissimo problema tecnico e che si sta già provvedendo per risolverlo, perché la protesta non c’entra. Chi deve metterci mano? Risposta: ci sta pensando l’Amg. Alcune fonti sindacali sollecitate, tuttavia replicano diversamente: ‘C’è l’agitazione in corso, non tocca a noi’. Contemporaneamente, altre voci interne all’azienda, sottolineano che è proprio Amg Energia che se ne sta occupando. Parafrasando liberamente: di sicuro c’è solo che è guasto.