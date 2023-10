Palermo, l’assessore Tirrito in visita all’associazione Itaca

"Una realtà importante impegnata a combattere l'isolamento"

PALERMO – L’assessore comunale alle politiche emergenziali e all’emigrazione Antonella Tirrito ha fatto visita alla clubhouse di Itaca Palermo, che si occupa di persone con disagio mentale. “Una realtà importante di promozione della relazione e della cura dell’altro, impegnata a combattere l’isolamento” l’ha definita l’assessore.

L’assessore Tirrito è stata accolta dalla vicepresidente Rosi Salvo, dallo staff, dai volontari e dai soci del Club, che hanno raccontato le loro storie, spesso difficili e dolorose, ma oggi caratterizzate dal recupero dell’autonomia sociale e lavorativa grazie al lavoro del personale e dei tanti volontari dell’Odv che, nella sede di Villa Adriana, supporta le persone affette da disagio mentale. Al termine della visita, dopo il pranzo preparato dai soci, Tirrito ha detto: “Progetto Itaca è un punto di riferimento per il territorio, un luogo di accoglienza e di inclusione che merita continuità e attenzione”.

Il Progetto Itaca, oggi presente in 17 città italiane, è sbarcato a Palermo nel 2011 grazie al lavoro di un gruppo di volontari e trova nel 2012 la sua sede nella settecentesca Villa Adriana di Via San Lorenzo dove, dal mese di maggio del 2013, è attiva la Clubhouse, centro diurno non sanitario, in cui le persone con problemi psichici possono in piena autonomia sviluppare le loro capacità, qualità ed interessi, acquisendo fiducia in se stessi e negli altri e una maggiore indipendenza e autonomia sociale e lavorativa.

Allo stesso tempo, l’Odv fornisce ai cittadini altri servizi gratuiti come la linea di ascolto-ponte, i progetti di prevenzione nelle scuole, l’organizzazione di corsi per familiari e di auto-aiuto e altro ancora. (A