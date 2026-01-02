Palermo, lavori di demolizione delle baracche di piazza Giulio Cesare

Bonanno e Raja: "Traguardo di grande importanza"

PALERMO – “Questa mattina, come promesso, sono iniziati i lavori che porteranno alla demolizione di tutte le baracche di piazza Giulio Cesare. Gli operai del settore verde hanno avviato le attività con la potatura degli alberi prospicienti le baracche e, nei prossimi giorni, inizieranno i veri e propri interventi di rimozione dei manufatti abusivi”, lo dichiarano i consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja.

“Si tratta di un traguardo di grande importanza, frutto di mesi di lavoro, che ci riempie di orgoglio. Un sentito ringraziamento va al sindaco e all’assessore Alongi, oltre che agli uffici comunali coinvolti, per aver consentito il completamento, entro la fine dell’anno, di tutte le procedure amministrative e burocratiche propedeutiche all’avvio dei lavori. Il nuovo anno si apre all’insegna degli impegni mantenuti e degli interventi di rigenerazione urbana. Questa iniziativa si inserisce nel solco delle azioni già avviate e di quelle in programma, con l’obiettivo di riqualificare l’area di piazza Giulio Cesare e di via Maqueda, così come concordato nel tavolo di confronto da noi organizzato lo scorso ottobre alla presenza di residenti, commercianti e dell’amministrazione comunale”.

“Nei prossimi giorni – concludono Bonanno e Raja – si insedierà un tavolo tecnico con gli uffici del settore della rigenerazione urbana e con l’assessore Carta, al quale prenderà parte anche una rappresentanza di cittadini, finalizzato all’avvio di un patto di collaborazione con i residenti di via Maqueda per compiere un nuovo e significativo passo verso il rilancio definitivo di questa importante zona della città”.

Alongi: “Demolizioni importanti dal punto di vista ambientale”

“L’anno nuovo – dichiara l’assessore all’Ambiente Piero Alongi – si apre con il rispetto di altri due impegni che, insieme al sindaco Roberto Lagalla, avevamo assunto con la città. Interventi che la cittadinanza aspettava da anni e che finalmente diventano realtà”.

“Queste demolizioni hanno un valore molto importante sia dal punto di vista ambientale sia sotto il profilo della sicurezza: eliminano situazioni di degrado, riducono i rischi per i cittadini e rappresentano un passo concreto verso la restituzione di spazi urbani più decorosi, vivibili e sicuri. È la dimostrazione che, con programmazione e lavoro costante, anche le criticità storiche possono essere affrontate e risolte”.

Questa mattina sono pure partiti i lavori di demolizione dell’ecomostro nei pressi del ponte Ammiraglio.