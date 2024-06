Palermo, lavori irregolari e senza autorizzazione: denunce e sequestri

Ben 60 controlli effettuati in diverse quartieri

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato, nel mese di maggio, 60 controlli che hanno portato al sequestro di 6 immobili, alla denuncia di 19 persone e 22 segnalate per violazioni amministrative.

I controlli sono stati effettuati nei quartieri Cruillas, Monte Pellegrino, Villaggio Santa Rosalia, Fondo Anfossi e Borgo Vecchio.

Diverse le irregolarità riscontrate nelle ultime settimane per lavori intrapresi abusivamente, senza il preventivo possesso delle autorizzazioni e il mancato rispetto dei vincoli imposti.

Dove sono stati effettuati i controlli

In particolare, in via Cruillas, a seguito di un esposto, è stato effettuato il sequestro di un immobile di circa 45 metri quadrati in corso di costruzione. Nello stesso terreno era già stato emesso un sequestro preventivo del muro perimetrale, appartenente a un altro proprietario.

In via Castellana Bandiera il sequestro è scaturito per la realizzazione, senza autorizzazioni, di una piscina, previo sbancamento del costone roccioso di circa 50 metri quadrati.

In via Bartolomeo Tomasino, a seguito di esposto, è stata rilevata l’occupazione di un’area di circa 100 metri quadrati, appartenente allo I.A.C.P., con muretto perimetrale in fase di nuova realizzazione.

In via Zurigo sono stati fermati i lavori di manutenzione straordinaria, con ampliamento di circa 45 metri quadrati, di un immobile per i quali la ditta è risultata sprovvista del permesso di costruire.

In via Dalia, infine, è stato sequestrato un edificio di cinque piani che era privo del nulla osta del Genio Civile e con un progetto difforme da quello allegato alla SCIA. In questo caso, sia il direttore dei lavori, sia la società proprietaria dell’immobile sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per il reato di falso, oltre che per abuso edilizio.