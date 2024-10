Palermo, allarme legionella al comando di polizia municipale: uffici aperti

Gli agenti dovranno cambiarsi all'esterno, il personale amministrativo lavorerà da casa

PALERMO – Allarme legionella al comando della polizia municipale di Palermo di via Ugo La Malfa. Dopo cinque mesi torneranno le aziende di sanificazione. Per tre giorni i dipendenti degli uffici lavoreranno in smart working, ma il comando resta aperto con il personale necessario per svolgere le funzioni interne. I servizi esterni saranno garantiti.

Allarme legionella al comando

L’Asp di Palermo dopo i campionamenti effettuati lo scorso 19 settembre, ha trovato la contaminazione della rete idrica peggiorata rispetto ai mesi precedenti.

Gli agenti, come avvenuto lo scorso maggio quando il comando fu chiuso per lo stesso caso di legionella, dovranno dunque cambiarsi all’esterno, dove saranno disposti dei bagni chimici forniti dalla protezione civile.

Il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello ha già informato che ha preso contatti con una ditta per l’installazione di un sistema di disinfezione continua dell’impianto idrico, che dovrebbe essere pronto per metà novembre. Un sistema già utilizzato in altre città che ha funzionato debellando il batterio.

La nota è di questa mattina: nel documento dell’Asp, a seguito dei campionamenti effettuati lo scorso 19 settembre, definisce “il quadro generale di contaminazione della rete idrica peggiorato rispetto al precedente rapporto di prova, tale da essere definito severo”.