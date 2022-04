Palermo, Lentini in campo: “Siamo una squadra forte”

Il deputato regionale domani aprirà la campagna elettorale

PALERMO – Mentre il centrodestra cerca ancora la sintesi in un clima da nervi tesi, uno dei 4 candidati già in campo della coalizione nella corsa a sindaco di Palermo, lancia la sua campagna elettorale: si tratta di Totò Lentini, deputato regionale del Mna, il movimento autonomista che fa capo all’ex governatore Raffaele Lombardo. Nella convention, in programma domani in una multisala, Lentini presenterà ufficialmente la propria candidatura e due liste in suo sostegno, “Alleanza per Palermo” e “Palermo città europea”.

“Parleremo di programmi – dice Lentini – e faremo vedere alla città che mentre tutti gli altri sono disorientanti e utilizzano questa campagna elettorale come merce di scambio per propri fini personali, noi siamo una squadra forte, coesa e vincente”. Nonostante i colloqui continui tra i partiti del centrodestra, Lentini ha sempre detto che andrà avanti e che nessuno, neppure il suo movimento, potrà fermarlo.