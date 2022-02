Palermo: leoni, tigri e leontigri non sono più in gabbia

Gli animali di un circo tornano liberi. Lo ha deciso il pubblico ministero

PALERMO – I felini tornano ‘liberi’, compresi due esemplari di leontrigri. Il pubblico ministero Chiara Capoluongo ha deciso di restituire gli animali a Gaetano Montico che li aveva “affittati” al circo Orfei che lo scorso Natale ha piazzato i tendoni vicino al centro commerciale Forum di Brancaccio.

I carabinieri forestali del Cites contestarono a Tayler Martini di essere sprovvisto dell’autorizzazione a detenere animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica.

Ed ecco l’equivoco che hanno fatto emergere i legali di Montico. Gli avvocati Anthony De Lisi, Angela Ajello e Donatella Mangiapane hanno infatti ricostruito l’esistenza di un contratto fra Montico e i responsabili del circo per potere fare esibire gli animali.

Montico, allevatore di Latina molto conosciuto a livello nazionale, ha tutte le carte in regola per gestire e curare i felini in modo ottimale. Montico ha pure garantito la presenza di un esperto ammaestratore nel circo.

Il sequestro e il successivo affidamento ad una persona che lavora nello stesso circo, secondo la difesa potrebbe provocare rischi per gli animali che godono di ottima salute. Anche perché il circo si sta per trasferire in un’altra città.

Da qui il dissequestro di due tigri, due leoni e di due esemplari nati dall’accoppiamento fra una tigre e un leone, e cioè i leontigri.