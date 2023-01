Palermo, l’incendio e la nube di fumo che sovrasta la città VIDEO

Ecco come si è risvegliata la città.

PALERMO – Palermo si sveglia con una colonna di fumo che taglia il cielo in due. Non è stato infatti ancora spento l’incendio divampato in serata nel porto di Palermo a bordo della nave Superba della Gnv che alle 22 sarebbe dovuta partire per Napoli. Poco prima che si levassero gli ormeggi un autorimorchiatore all’interno del garage ha preso fuoco.