Palermo, Lorefice nomina 31 nuovi parroci in città e provincia

La guida del seminario affidata a don Antonio Mancuso

PALERMO – Trentuno parrocchie dell’arcidiocesi di Palermo, tra città e provincia, avranno un nuovo parroco o amministratore parrocchiale a partire dal prossimo 15 settembre. A nominare i nuovi responsabili è stato monsignor Corrado Lorefice, che ha anche disposto un cambio alla guida del seminario di via dell’Incoronazione promuovendo l’attuale vice rettore don Antonio Mancuso, coadiuvato da don Cristofaro Nuccio.

I parroci in città

Un valzer di nomine che coinvolge numerose comunità. Partiamo da Palermo e per la precisione da Sferracavallo, dove don Francesco Di Pasquale sarà il nuovo parroco dei santi Cosma e Damiano; don Antonino Bruno andrà alla parrocchia di sant’Antonio da Padova all’Arenella, mentre don Arcangelo Di Pasquale in quella di Maria santissima del Carmelo ai Decollati. Cambio per don Giovanni Bertolino che da Ciaculli si sposterà a Pagliarelli (san Carlo Borromeo), al suo posto don Mario Consiglio; l’ex rettore del seminario, don Silvio Sgrò, manterrà l’incarico di vicario episcopale del quarto vicariato ma sarà anche parroco a sant’Ambrogio, mentre don Vincenzo Battaglia approderà a Conte Federico (Maria santissima delle Grazie).

Don Antonio D’Anna sarà il nuovo parroco del Regina Pacis, don Pietro Scaduto di santo Stefano protomartire (Zisa), don Enrico Campino di san Giacomo La Marina, don Vincenzo Catalano di Maria Assunta a Perpignano, don Marco Catanzaro di santa Maria Goretti a Guarnaschelli e don Sebastiano Conticelli di san Giovanni dei Lebbrosi. A Cardillo arriverà don Sergio Matranga (santa Silvia) e a Barone Scala don Gioacchino Ardizzone (sacro cuore). Don Cesare Augusto Rattoballi sarà la nuova guida della parrocchia Gesù Maria e Giuseppe, al suo posto alle Medaglie d’Oro don Gioacchino D’Agostino (annunciazione del Signore); don Angelo Tomasello sarà assegnato a san Giuseppe Cottolengo, don Leonardo Caputo alla parrocchia di san Gabriele arcangelo. Don Nicolò Michele Bordonaro sarà invece amministratore parrocchiale a Cruillas (Maria santissima del rosario) e don Massimiliano Purpura a Pietratagliata (santissimo crocifisso).

Le nomine in provincia

Passiamo all’area metropolitana. Don Mario Cassata sarà il nuovo parroco di santa Maria Maddalena a Ciminna, don Massimo Pernice moderatore delle parrocchie (in solidum) Maria santissima della Neve e sant’Alfonso de’ Liguori a Lercara Friddi esantissimo Crocifisso in Marcatobianco, Castronovo di Sicilia; ad Aspra arriverà don Gaetano Pravatà (Maria santissima addolorata), a Ventimiglia di Sicilia don Giuseppe D’Accardi (Immacolata concezione), don Francesco Calvaruso sarà amministratore di san Francesco di Paola a Cefalà Diana, mantenendo l’ufficio di parroco a Godrano; don Pietro Bumbalo diverrà amministratore dei santi Pietro e Paolo a Roccapalumba, don Giuseppe Zucchetto sarà parroco a Maria santissima del Carmelo a Termini Imerese, don Diego Broccolo della Madonna della consolazione (sempre a Termini), don Andrzej Olszewski sarà amministratore di san Ferdinando re a Ustica, don Salvatore Maria De Pasquale di sant’Atanasio a Ficarazzi. Infine don Stephen Eghenireriore Ogbeiye sarà vicario a Sferracavallo.