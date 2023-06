Palermo, mafia: “boss e gregari”, c’è chi rischia 20 anni di carcere NOMI

Farebbero parte delle famiglie di Villagrazia e Santa Maria di Gesù

PALERMO – La pena più alta – 20 anni di carcere – è stata chiesta per Giovanni Adelfio. Il suo nome apre l’elenco degli imputati ai presunti boss e gregari del mandamento di Santa Maria di Gesù. Il pubblico ministero Luisa Bettiol, in aula era presente anche il procuratore aggiunto Paolo Guido, ha concluso la requisitoria.

Stessa richiesta per Sandro Capizzi, Salvatore Freschi, Salvatore Profeta (accusato di essersi alternati alla guida della famiglia di Villagrazia) e Ignazio Trana (presunto capo a Santa Maria di Gesù). Sarebbero stati loro a regolare la vita nelle borgate. Ad alcuni di loro lo Stato pagava pure il reddito di cittadinanza. Soldi sottratti a chi ha davvero bisogno di sostegno economico.

Le accuse contestate sono associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori. In particolare Salvatore Lo Coco sarebbe il prestanome di Freschi nella Luxury Game di piazza Giulio Cesare, Umberto Palazzotto dell’agenzia di scommesse a marchio Gold Bet in via Villagrazia 137.

I soldi del pizzo e della droga servivano a finanziare le famiglie dei detenuti. La festa rionale in via Mendola avveniva sotto il rigido controllo mafioso. I boss decidevano tutto: quali strade chiudere, dove piazzare le bancarelle, quali e quante bevande vendere. E naturalmente quale cantante neomelodico dovesse esibirsi sul palco. Il concerto di Tony Colombo alla fine saltò, ma solo perché ci fu il diniego del questore.

Tutte le richieste: Giovanni Adelfio 20 anni, Salvatore Binario 2 anni e 6 mesi, Mariano Calascibetta 8 anni, Gioacchino Cardella 8 anni, Sandro Capizzi 20 anni, Salvatore Freschi 20 anni, Antonino Freschi 2 anni e sei mesi, Michele Freschi 2 anni e sei mesi, Giovanni La Mattina 12 anni, Angelo Lombardo 8 anni, Gaetano Lombardo 8 anni, Massimo Mancino 14 anni, Salvatore Profeta 20 anni, Girolamo Rao 16 anni, Andrea Taormina 8 anni, Ignazio Traina 20 anni, Francesco Guercio 16 anni, Samuele Immesi 3 anni e 6 mesi, Antonino Lucera 4 anni, Monica Meli 2 anni (è la madre di Salvatore Profeta), Vincenzo Fiore 2 anni e 6 mesi, Salvatore Lo Coco 2 anni e 6 mesi, Salvatore Luisi 6 anni, Umberto Palazzotto 2 anni e 6 mesi.