In appello è stato condannato a 15 anni

PALERMO – Giuseppe Corona è stato scarcerato. Il boss (anche se ha sempre respinto l’accusa) è libero per decorrenza dei termini massimi custodia di cautelare. Era detenuto dal 2018 al 41 bis, il carcere duro riservato ai capimafia, a Milano Opera.

La condanna

Lo scorso marzo Corona è stato condannato dalla Corte di appello a 15 anni e due mesi di carcere con l’accusa di essere uno dei volti nuovi della mafia palermitana, capace di fare da cerniera fra diversi mandamenti.

Nello stesso processo ci furono altre condanne e diverse prescrizioni a conferma dei tempi lunghi del dibattimento.

L’istanza dei legali

Gli avvocati della difesa, Giovanni La Bua e Antonio Turrisi, sabato scorso hanno depositato un’istanza e oggi la Corte l’ha accolta disponendo la scarcerazione con un’ordinanza.

“Scaltro, pericoloso, trasversale”, così lo avevano definito gli investigatori. Affiliato alla famiglia di Resuttana, ma molto legato ai mafiosi di Porta Nuova, Corona ha fatto di una “fitta rete di contatti e amicizie, anche in ambiti leciti della società civile” la sua grande forza per scalare i vertici dell’organizzazione criminale.

Una scalata ottenuta grazie al fatto di essersi messo a “disposizione di diverse famiglie mafiose, ha gestito affari e pratiche estorsive, ottenendo quale corrispettivo cospicui vantaggi, soprattutto nel settore delle scommesse”. Corona si è sempre professato innocente nel corso di lunghissime dichiarazioni spontanee.

Sentenza non definitiva

In primo grado gli erano stati inflitti 19 anni e mezzo per associazione mafiosa. Poi lo sconto in appello. Dopo sei anni di carcerazione preventiva torna libero. La sentenza non è ancora definitiva. Si attende il deposito delle motivazioni e poi il ricorso in Cassazione. Tutto ciò avverrà mentre Corona sarà a piede libero.