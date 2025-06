“Malasanità e morti sospette al Civico”, i pm convocano Caronia

Nuova inchiesta della Procura. Nasce dalle denunce del medico

PALERMO – Il numero di registro del procedimento penale porta la data 2025. Ciò significa che la Procura della Repubblica di Palermo ha aperto una nuova inchiesta sulla base delle dichiarazioni del medico Francesco Caronia.

Uno dei primi atti sarà proprio l’audizione del chirurgo toracico, convocato nel pomeriggio del 18 giugno per essere ascoltato in veste di persona informata sui fatti. Sarà accompagnato dagli avvocati Gianluca Calafiore ed Elena Gallo. La convocazione è firmata dal pubblico ministero Antonio Carchietti.

I presunti casi di malasanità

I “fatti” riguardano i presunti casi di malasanità denunciati dal medico in servizio all’ospedale Civico di Palermo. Ha raccontato che nel reparto diretto dal primario Damiano Librizzi ci sarebbe stata una pessima gestione sanitaria dei pazienti. Persone operate in maniera sbagliata o non curate correttamente fino a giungere all’estrema conseguenza del decesso.

Ha consegnato al deputato regionale Ismaele La Vardera le registrazioni audio di conversazioni con i colleghi del reparto. Una giovane mamma di 37 anni, si chiamava Nadia, sarebbe morta per le complicazioni dopo un intervento in anestesia totale che non doveva essere fatto.

Accuse gravi che adesso il medico è chiamato a ricostruire davanti all’autorità giudiziaria. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo antisofisticazione. Compareranno le dichiarazioni di Caronia con le cartelle mediche.