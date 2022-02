Parla il primario dell'ospedale 'Cervello', la dottoressa Maniscalchi. "Faremo tutti la quarta dose".

“Pensavamo di essere in discesa libera, ma gli accessi vanno giù lentamente e in qualche momento risalgono. Non siamo proprio fuori dal tunnel”. La dottoressa Tiziana Maniscalchi (nella foto), primario del pronto soccorso Covid dell’ospedale ‘Cervello’, invita a stare in guardia. La piccola tregua del coronavirus non è ancora il segnale definitivo del ritorno alla normalità.

Come va, dottoressa?

“Guardi, ho passato una mattina a refertare colleghi, medici e infermieri, con tre dosi. Molti li abbiamo mandati a casa perché stanno bene. Ma registriamo un dato: cominciano ad arrivare anche persone che hanno ricevuto la terza dose, quando sono passati pochi mesi dalla somministrazione. E poi tanti fragili”.

Cosa significa?

“Che, anche per il richiamo, dovremo vedere quanto durerà l’immunità nel tempo e quanto sarà efficace. Non credo che la quarta dose resterà una esclusiva dei soggetti fragili”.

No?

“Penso che dovremo allargare la platea e che questo non accadrà tra mesi, ma in un periodo relativamente breve. Altrimenti non saremo abbastanza coperti”.

Insomma, non finisce mai?

“Siamo già in una condizione molto migliore, proprio grazie ai vaccini. Il Covid è un avversario subdolo e ha dimostrato di sapere stare sempre un passo avanti. Dobbiamo comprendere le sue mosse e provare a non farci anticipare, Comunque il vaccino fa la differenza”.

Ma i pazienti, nelle schermate online, sembrano di meno: dieci, venti…

“Perché riusciamo a ricoverarli nei reparti e un po’ di meno sono rispetto ai periodi caldissimi. Però, a livello complessivo, nel corso della giornata, cali significativi, rispetto agli ultimi giorni, non ne stiamo osservando”

Cosa pensa in definitiva?

“Che dovremo accelerare con la quarta dose per tutti”.