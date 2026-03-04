 Palermo-Mantova: gli highlights del match - VIDEO
Palermo-Mantova: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Il Palermo vince ancora al “Renzo Barbera”, questa volta contro il Mantova, e ottiene il nono successo consecutivo tra le mura amiche dell’impianto sportivo di viale del Fante. Tre punti fondamentali per rimanere agganciati alla lotta per la promozione diretta, ma anche per come sono arrivati in una partita che si stava per trasformare in un harakiri. Un segnale importante soprattutto in seguito alla sconfitta arrivata nel turno precedente in casa del Pescara fanalino di coda. In alto gli highlgiths del match.

