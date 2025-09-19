Palermo, Massimiliano Crapa nuovo coordinatore cittadino dell’Udc

La nomina del partito

PALERMO – Massimiliano Crapa è il nuovo Coordinatore Cittadino dell’Udc a Palermo. “È per me un grande onore assumere questo incarico – ha dichiarato Massimiliano Crapa – che accolgo con responsabilità e con la volontà di mettere a disposizione della nostra città tutta la mia energia e il mio impegno politico. L’Udc a Palermo dovrà essere una comunità viva, capace di ascoltare i cittadini e di tradurre in proposte concrete i valori che da sempre ci contraddistinguono: la centralità della persona, la difesa della famiglia, l’attenzione ai più fragili e la costruzione di una società solidale e partecipata”.

Il nuovo coordinatore cittadino ha sottolineato tre priorità per il suo mandato: rafforzare la presenza dell’Udc nei quartieri della città, attraverso il dialogo diretto con i cittadini; costruire una squadra aperta e inclusiva, valorizzando l’apporto dei giovani e l’esperienza di chi ha già dato molto al partito; contribuire a un progetto di sviluppo che punti su legalità, lavoro, cultura e qualità della vita a Palermo.

“Palermo è una città dalle immense potenzialità, che merita di essere valorizzata e sostenuta con una politica attenta, seria e concreta. L’Udc – ha aggiunto Crapa – sarà al fianco dei palermitani per costruire insieme un futuro migliore”.

Il Coordinatore Cittadino ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al Coordinatore Regionale Decio Terrana, al Vice Coordinatore Regionale Salvino Caputo e al Coordinatore Provinciale Paolo Franzella “per la fiducia e il sostegno che mi hanno dimostrato, e per la guida che quotidianamente offrono a tutta la nostra comunità politica”.