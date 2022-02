Palermo, medico morto a Mondello: giallo sulle cause del decesso

Vincenzo Albegiani è stato trovato senza vita in casa. Disposta l'autopsia

Indagini in corso sulla morte del medico Vincenzo Albegiani, 67 anni avvenuta lo scorso 21 febbraio. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per stabilire le cause della morte. Il medico è stato trovato in casa non distante dalla piazza della borgata marinara Mondello a Palermo. Aveva una ferita alla testa. Potrebbe essersela provocata cadendo nell’appartamento.

Gli aspetti da chiarire

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni locali in zona. C'è da stabilire se qualcuno sia entrato in casa nelle ore che hanno precedutoil decesso. Anche l'ambulatorio non è stato trovato perfettamente in ordine. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Per avere certezza si attende l'esito dell'autopsia.