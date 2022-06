Palermo, Miceli: “Benessere animali è nella mia agenda politica”

Il candidato sindaco di Palermo a margine dell'incontro "Amici a quattro zampe" svolto al Sanlorenzo Mercato

PALERMO – “Il benessere degli animali è un tema che la prossima amministrazione deve affrontare dando la giusta importanza. È un impegno che come candidato sindaco mi sono preso e che rientra nel nostro programma e nella nostra agenda politica”. Lo dice Franco Miceli, candidato sindaco di Palermo a margine dell’incontro “Amici a quattro zampe” svolto al Sanlorenzo Mercato e che ha visto la partecipazione di associazioni e amanti degli animali.

“Lo sguardo deve essere rivolto non solo agli animali padronali, ma anche a quelli meno fortunati che non hanno una famiglia e di cui il Comune deve farsi carico – afferma Miceli – Durante l’incontro di oggi con il mondo dell’associazionismo animalista organizzato dalla senatrice Loredana Russo sono emersi molti spunti interessanti, molti dei quali già inseriti nel nostro programma per Palermo. Per esempio, una volta eletto, istituirò una consulta permanente per la tutela animale coinvolgendo chi da anni con amore si dedica a questo tema, inoltre punteremo alla piena attuazione della legge 15/2000, del regolamento sul benessere animale e sulla prevenzione del randagismo. Vogliamo inoltre mettere dei paletti ai circhi con animali”.