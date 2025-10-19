 Palermo-Modena: gli highlights del match - VIDEO
Palermo-Modena: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara
CALCIO - SERIE B
Si conclude con il risultato di 1-1 la gara tra Palermo e Modena giocata al “Barbera”. Lo scontro al vertice della classifica di Serie B finisce in parità: un gol per parte che alla fine del match non smuove nulla nella graduatoria del campionato cadetto. Ai rosanero non sono bastati i 33 mila spettatori presenti nell’impianto sportivo di viale del Fante per portare a casa i tre punti. In alto gli highlights della gara.

