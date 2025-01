Palermo-Modena 2-0: raddoppiano i rosa con Le Douaron – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i canarini

Il Palermo torna in campo dopo la mini sosta invernale e riprende il campionato di Serie B dalla gara allo stadio “Renzo Barbera” contro il Modena.

Palermo-Modena: la partita

Articolo in aggiornamento

65′ – Gomes fa ripartire i suoi superando la pressione avversaria, Ranocchia riceve la sfera dal francese in area e prova la conclusione che però finisce altissima

63′ – Giallo per Dellavalle

59′ – Arrivano i primi cambi del match per mister Mandelli. Escono Defrel e Gerli ed entrano Caso e Battistella

56′ – GOL DEL PALERMO! Raddoppiano il vantaggio i rosanero con Le Douaron! Ranocchia crossa in area avversaria e il numero 21 del Palermo supera il difensore in marcatura battendo Gagno!

49′ – Ceccaroni sfiora il gol del 2-0 di testa su calcio di punizione battuto da Ranocchia. Decisiva la deviazione di un difensore del Modena

Ore 16.09 – Squadre nuovamente in campo, nella ripresa batte il Palermo

45′ + 3′ – Termina il primo tempo al “Barbera”, i rosanero tornano negli spogliatoi poco dopo il vantaggio siglato da capitan Brunori

45′ – Assegnati tre minuti di recupero

40′ – GOL DEL PALERMO! Deve intervenire il VAR che dopo un controllo di tre minuti e oltre accerta che il tocco di testa di Ceccaroni non c’è stato! Il gol di Brunori è valido e i rosanero sono in vantaggio

37′ – Check in corso del VAR per verificare se c’è la spizzata di testa di Ceccaroni, decisiva per la posizione di fuorigioco di Brunori

36′ – Il Palermo era andato in vantaggio con Brunori che aveva spedito la sfera in rete da rapace d’area! L’arbitro però annulla il gol per fuorigioco

33′ – Sirigu si impegna su un tiro a incrociare di Mendes che il portiere del Palermo legge bene

25′ – Giallo per Gomes

20′ – Entrambe le squadre provano a costruire azioni da gol, ma le azioni pericolose sono davvero poche

10′ – Fase di studio tra le compagini nei primi minuti della partita, mentre sul “Barbera” cade una pioggia leggera ma incessante

Ore 15.02 – Primo pallone affidato agli ospiti, comincia la gara al “Barbera”

Ore 15.01 – Minuto di silenzio per la scomparsa di Aldo Agroppi

Ore 14.59 – Palermo e Modena fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima della gara

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 15.00

Ore 14.40 – Piove in città, ma il manto erboso del “Barbera” sembra in ottime condizioni. Non si può dire lo stesso della tribuna stampa, oggi agibile solo a metà

Ore 14.25 – Squadre in campo per il riscaldamento

Palermo-Modena: il tabellino

PALERMO: 46 Sirigu, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 1 Desplanches, 63 Cutrona, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 2o Henry, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre, 29 Peda, 30 Saric. Allenatore: Dionisi.

MODENA: 26 Gagno, 8 Santoro, 10 Palumbo, 11 Mendes, 16 Gerli (C; dal 59′ Battistella), 18 Di Pardo, 23 Caldara, 25 Dellavalle, 29 Cotali, 31 Botteghin, 92 Defrel (dal 59′ Caso). A disposizione: 1 Sassi, 2 Beyeku, 3 Ponsi, 5 Battistella, 6 Magnino, 7 Duca, 9 Gliozzi, 20 Caso, 21 Bozhanaj, 27 Idrissi, 90 Abiuso, 99 Alberti. Allenatore: Mandelli.

ARBITRO: Bonacina (Bergamo). AA1: Bresmes (Bergamo). AA2: Pressato (Latina). IV UFFICIALE: Marotta (Sapri). VAR: Minelli (Varese). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI: 40′ Brunori (P), 56′ Le Douaron (P).

NOTE: Ammoniti: Gomes (P), Dellavalle (M).