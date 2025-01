Palermo-Modena: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara

Il Palermo torna a vincere al “Barbera” contro il Modena e prova a scacciare via la crisi delle ultime giornate. Brunori e Le Douaron lavorano bene insieme ed entrano entrambi nel tabellino dei marcatori con il nuovo sistema di gioco adottato da mister Dionisi. Pace fatta, almeno temporaneamente, con i tifosi: adesso i rosanero devono continuare a vincere per rilanciarsi in campionato. In alto gli highlights della gara.