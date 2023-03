Il Palermo ritrova i tre punti, dopo la sosta inizia l'”Operazione play-off”

Adesso il ritiro in Spagna, poi testa al Parma

PALERMO – Dopo cinque pareggi consecutivi e una vittoria che mancava da più di un mese, il Palermo ritrova il successo tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. E che successo! Contro il Modena guidato da Attilio Tesser i rosa mettono a segno una manita che schianta i Canarini davanti i tifosi siciliani accorsi in più di 20.000 allo stadio. La gara giocata venerdì sera (17 marzo) non era iniziata benissimo, però, per la compagine di mister Corini. Alla fine del primo tempo, le compagini vanno negli spogliatoi sul risultato di 2-1 in favore degli ospiti, con la doppietta di Strizzolo intervallata dal gol di Tutino che non faceva ben sperare i sostenitori del Palermo.

Nella ripresa, però, è arrivata la prova di maturità dei rosanero che, nonostante l’assenza del bomber Brunori per infortunio, segnano ben quattro gol in 45 minuti ribaltando l’esito della partita e addirittura sigillando il risultato finale con tre gol di scarto. Soleri, Verre, Aurelio e Vido mettono la firma in una serata fantastica per il club del capoluogo siciliano. La squadra rosanero, guidata in panchina dall’allenatore in seconda Salvatore Lanna a causa della squalifica di Eugenio Corini, si riprende i tre punti che non arrivavano dalla vittoria interna contro la Reggina del 5 febbraio 2023. Un successo necessario per provare a mettere radici nella zona play-off della graduatoria di Serie B.

ZONA PLAY-OFF

Il match contro il Modena, infatti, precedeva la sosta del campionato per le gare delle Nazionali. La serie cadetta tornerà in campo nel weekend 1-2 aprile, con l’anticipo di giornata in programma il 31 marzo. E il Palermo di Eugenio Corini arriverà al rientro dall’ottavo posto in classifica, il primo disponibile per giocare gli spareggi promozione. Il Parma, sconfitto dal Como nella 30ª giornata, si ferma a 41 punti, mentre i rosanero vanno a quota 42 grazie alla vittoria del “Barbera”. I siciliani al rientro dopo la sosta giocheranno la loro partita proprio contro i Ducali. Un altro scontro decisivo verso la fine della stagione.

Anche per questo motivo, il Palermo ha programmato un ritiro in Spagna, dal 21 al 25 marzo, così da consolidare nel gruppo squadra tutti i risultati ottenuti fino ad ora. I rosanero si alleneranno al centro sportivo “La Vinya”, ospiti del Girona Futbol Club, altro team della galassia del City Football Group. Dopo Manchester e Roma, Gerona sarà l’ultima sede di un ritiro organizzato dal Palermo in questa stagione. Ritiro voluto proprio dal tecnico dei rosanero per poter dare ai suoi la giusta carica verso lo sprint finale delle ultime otto giornate del campionato di Serie B.