Addio a Chiara Conigliaro, il marito: “Un amore che non finirà mai”

Si è spenta a 37 anni. Il successo nella professione notarile e una splendida famiglia.

PALERMO – A trentasette anni era già un notaio di successo. Mamma di una bambina di un anno e mezzo e sposata con Dario, che amava da vent’anni, Chiara Conigliaro ha combattuto fino all’ultimo. Si è spenta a Palermo in seguito a una malattia. La notizia della sua morte ha profondamente colpito l’intero mondo notarile palermitano e non solo: decine i messaggi di cordoglio che nel giro di poche ore sono stati pubblicati sui social, diventati ancora una volta uno spazio per la condivisione del dolore.

I grandi occhi azzurri e il sorriso di Chiara sono protagonisti nelle tante foto che ritraggono una donna felice e realizzata, ma è l’amore che traspare dalle parole del marito, Dario Carbonaro, a raccontare la forza e la tenacia che l’hanno sempre contraddistinta. “Chiara non si è mai arresa – dice a LiveSicilia –. E’ stato un percorso di grande sofferenza, dopo la diagnosi dell’anno scorso avevamo provato di tutto”.

“Un percorso difficile”

“A giugno era entrata in coma, ci avevano detto che non c’era più niente da fare. Ma dopo una settimana, con un intervento salvavita, le sue condizioni erano migliorate. In quella occasione, ogni giorno, decine di amici e parenti, arrivati anche dal resto d’Italia e dall’estero, erano andati a trovarla in ospedale. I medici ci hanno detto che non avevano mai visto nulla del genere. La verità è che Chiara si faceva voler bene da tutti”.

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la professionalità e l’amore dimostrato, all’equipe del Policlinico. Ringrazio i medici Rinaldi, Maugeri, Militello, Fazio, Banco, Di Miceli e il direttore sanitario Alberto Firenze, che ci hanno seguito con dedizione durante il nostro percorso”. Notaio da tre anni, Chiara Conigliaro aveva coronato il suo sogno d’amore due anni e mezzo fa, quando ha sposato Dario.

“Avevamo raggiunto traguardi importanti”

“E’ stato un matrimonio splendido – racconta il marito – e poi è arrivato il nostro regalo immenso, Sofia. Avevamo realizzato tanti sogni insieme, e Chiara aveva già raggiunto, personalmente, importanti traguardi. La nostra storia d’amore, durata vent’anni, è stata un dono indescrivibile. Io lavoravo a Milano, lei a Roma, eravamo tornati a Palermo per costruire una famiglia ed essere vicini ai nostri cari”.

Chiara aveva perso la mamma tredici anni fa: “E proprio davanti alla sua tomba aveva ricevuto la telefonata con cui le avevano comunicato che aveva vinto il concorso – racconta -. Un legame indissolubile che si manifesta ora, nuovamente. Daremo infatti l’ultimo saluto a Chiara nel giorno dell’anniversario della morte della madre”.

L’ultimo saluto

I funerali si svolgeranno oggi, 25 gennaio, alle 10, nella chiesa San Francesco di Paola. “Voglio ringraziare tutte le persone a noi care che, con il loro amore, si sono strette a noi in questo difficilissimo percorso”, aggiunge Dario, rivolgendosi infine a Chiara: “La nostra storia d’amore non finirà mai. Io, Sofia e tutti i tuoi cari, ti ameremo fino a lì”.