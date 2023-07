Palermo, morto il giornalista Mario Obole

Aveva lavorato nell'ufficio stampa dell'Assemblea regionale siciliana e come addetto stampa della Dc

1' DI LETTURA

Si è spento a Palermo, ieri sera, il giornalista Mario Obole, che aveva compiuto 90 anni un mese fa. Obole, nato a Milano ma vissuto a Castelbuono, sulle Madonie, da anni in pensione dopo aver lavorato nell’ufficio stampa dell’Assemblea regionale siciliana, aveva collaborato in passato anche con il Popolo e con il Mattino di Napoli.

Fu addetto stampa della Democrazia cristiana in Sicilia, apprezzato dai colleghi per la sua ironia ed arguzia, è stato un punto di riferimento e memoria storica per tanti cronisti e non che si rivolgevano a lui non soltanto per informazioni, retroscena e per il suo senso critico ma soprattutto per il suo ricco archivio.

Il funerale si svolgerà domani alle 15, nella chiesa di Maria Ss. Assunta (madrice vecchia), a Castelbuono. Sosteneva di essere stato lui il primo ad aver definito, nei suoi articoli, Tommaso Buscetta “il boss dei due mondi”.