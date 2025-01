Palermo, movimenti in maggioranza: vicepresidenza Reset alla Dc

Nuova delega per Alongi

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, puntella la sua maggioranza e con alcune mosse prova ad accontentare i partiti che chiedono un riequilibrio all’interno della coalizione.

Delega per Alongi

L’assegnazione della delega al Patrimonio alla meloniana Brigida Alaimo ha infatti provocato più di un mal di pancia nel centrodestra, specialmente in Forza Italia e nuova Dc.

Gli azzurri, che detenevano il Patrimonio con Andrea Mineo, avevano infatti chiesto la restituzione della delega ma il pressing di Fratelli d’Italia sul primo cittadino sarebbe stato considerevole, tanto da indurlo a rompere gli indugi pur sapendo di toccare nervi sensibili.

I forzisti sono divisi come non mai, al loro interno, il che li rende più deboli nelle trattative. La contropartita è stata una nuova delega, creata ad hoc e affidata a Pietro Alongi dal titolo abbastanza originale: “Attuazione e monitoraggio della spesa relativa alla programmazione e all’utilizzo delle risorse extracomunali”.

Esulta la nuova Dc

Chi incassa il pezzo pregiato è la nuova Dc che venerdì prossimo, all’assemblea dei soci, otterrà la vicepresidenza della Reset per Loredana Fierotti che prende il posto di Paola D’Arpa. Quest’ultima si è infatti dimessa dopo la nomina del marito, Totò Lentini, alla guida di Palermo Energia.

Fierotti, imprenditrice di 55 anni, è vicina al capogruppo Domenico Bonanno che così aumenta il proprio peso specifico all’interno del partito guidato da Totò Cuffaro. Fondatrice di una società che opera nel mondo dell’amministrazione di patrimoni e condomini, svolge da anni la professione di amministratore giudiziario.

La mossa di Fdi

Infine da segnalare anche la mossa di Fdi che, con Brigida Alaimo, ha creato uno sportello per chi intende partecipare al bando sui beni confiscati. Una mossa che in molti leggono come una risposta indiretta al gruppo Lavoriamo per Palermo che, con Leonardo Canto, aveva annunciato la creazione di uno sportello scatenando polemiche dentro e fuori la maggioranza.