Palermo, nel centrodestra si fa strada l’ipotesi Francesco Greco

Perde quota la candidatura di Lagalla.

PALERMO – Centrodestra: si fa strada l’ipotesi Francesco Greco candidato sindaco di Palermo. Il nome del Vice Presidente del Consiglio nazionale Forense fungerebbe da deus ex machina per risolvere la partita palermitana. I bene informati lo vorrebbero come un colpo di teatro messo in piedi da Gianfranco Miccichè dopo i il no ferreo dell’area centrista (da Cuffaro a Romano passando per Lombardo) alla possibilità di fare scendere in campo Roberto Lagalla.

In attesa delle reazioni

L’ipotesi di candidare l’avvocato palermitano, tuttavia, potrebbe non essere troppo gradita ad alcuni pezzi di Forza Italia. In primis a Francesco Cascio, candidato in pectore fino a un certo punto della narrazione. Il punto è capire come reagiranno i vari partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia (con Carolina Varchi già pronta con i manifesti elettorali) e Lega su tutti. Per questo si dovrà attendere il vertice bilaterale che al momento non è stato ancora fissato (complice l’annuncio del viaggio di Salvini in Ucraina). L’ipotesi, certo, potrebbe non dispiacere a Diventerà Bellissima perché liberebbe la casella per la presidenza della Regione per FdI (anche se la Lega difficilmente starà a guardare, anzi c’è chi assicura che ci sia lo zampino del Carroccio dietro l’ipotesi Greco). Insomma, per il momento si attende quanto meno la disponibilità di Greco. Poi si vedrà.