Palermo, nella notte incendio in una sala bingo

PALERMO – Incendio in una sala bingo a Palermo la notte scorsa. Le fiamme sono divampate nei locali della Bingo Magic Star in via Villagrazia. L’allarme scattato poco prima delle due.

I vigili del fuoco hanno impiegato un paio d’ore per spegnere il rogo e mettere tutto in sicurezza. L’incendio sarebbe partito dalla cucina come hanno stabilito i tecnici dei pompieri. A quell’ora il locale era chiuso. Pare che a scatenare il fuoco possa essere stato un cortocircuito partito da qualche elettrodomestico, forse dalla friggitrice. Sono intervenuti i carabinieri.