Via senza pagare la cena di San Valentino: lo scontrino sui social

L'appello dei titolari di un ristorante in via Emerico Amari

PALERMO – Sarebbero spariti dopo una romantica cena di San Valentino a base di sushi. Al tavolo del ristorante “Kuaizi” di via Emerico Amari a Palermo, hanno ordinato i piatti tipici giapponesi, con tanto di una bottiglia di vino e acqua minerale, ma poi si sarebbero alzati non pagando il conto e facendo perdere le proprie tracce.

Lo scontrino finisce sui social

I gestori del locale che si trova in pieno centro città hanno così deciso di pubblicare sui social lo scontrino. Il conto ammonta a 144 euro e cinquanta centesimi. A raccontare quello che è successo la sera del 14 febbraio, quando il ristorante era pieno per la Festa degli Innamorati, è la titolare, Susanna Wu.

“Erano in quattro, due ragazzi e due ragazze intorno ai 28-30 anni. Erano venuti qui altre volte e avevano regolarmente pagato. Non avremmo mai pensato si sarebbero comportati così”. La lista delle ordinazioni è lunga e la maggior parte dei piatti sarebbe stata consumata.

“Sono andati a fumare, poi sono spariti”

“Si sono allontanati quando al tavolo dovevano arrivare altre due portate. I primi due ragazzi sono usciti fuori per fumare, gli altri li hanno raggiunti alcuni minuti dopo. Nessuno del gruppo è poi rientrato. Abbiamo atteso fiduciosi che tornassero per pagare, ma né stanotte, né oggi, nessuno si è ancora fatto vivo”.

L’appello dei titolari: “Non pagano la cena di San Valentino, li aspettiamo”

I ristoratori hanno anche scritto un appello, rivolgendosi direttamente al gruppo di clienti. “Vi aspettiamo al ristorante per pagare il conto di quattro persone con una bottiglia di acqua e un charme bianco. Per rispetto nei vostri confronti non pubblichiamo le vostre immagini registrate dalle telecamere, ma speriamo che voi, nel rispetto di tutti i lavoratori, torniate presto a pagare”.

Il ristorante di cucina cinese e giapponese che si trova a pochi metri dal porto è stato aperto nove anni fa e in altri due casi i clienti sono andati via senza pagare. “In due occasioni è già successo, ma poi ci hanno telefonato dicendo che era stata una dimenticanza e i conti sono stati successivamente saldati”, prosegue la titolare.

“Episodi che mancano di rispetto a tutti”

“Stavolta tutto tace – aggiunge – ed è sconfortante credere che sia stato tutto pianificato, anche ordinare altri due piatti prima di andare via, per far credere che la cena non fosse terminata. Noi e il nostro personale lavoriamo 365 giorni all’anno, non ci riposiamo nemmeno a Capodanno. Episodi del genere mancano di rispetto a tutti, sono scoraggianti. Speriamo che queste persone si rendano conto delle conseguenze del loro comportamento e tornino sui loro passi”.