Palermo, nuovo collegamento veloce per l’aeroporto VIDEO

Dalla città al Falcone-Borsellino in 34 minuti

PALERMO – Inaugurato oggi Genio Express, il nuovo collegamento veloce per l’aeroporto di Palermo che permette di raggiungere l’aeroporto in soli 34 minuti, anziché nei 60 delle corse “normali”. Soltanto mezz’ora per raggiungere l’aeroporto Falcone Borsellino dalla stazione centrale e qualche minuto meno dalla Stazione Notarbartolo.

A partire dal 22 giugno si aggiungono 6 nuovi collegamenti fra Palermo Centrale e Punta Raisi: di questi, 5 sono del tipo “fast”. Domenica e festivi, invece, sono tutti 6 saranno “fast”. I nuovi collegamenti si aggiungono ai 73 treni già attivi fra Palermo e Punta Raisi.

Alla presentazione del nuovo collegamento Genio Express hanno partecipato Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, Luigi Corradi, amministratore Delegato e direttore Generale di Trenitalia, Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Elvira Amata, assessore regionale allo Sport, Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Carolina Varchi, vice sindaca di Palermo, Vito Riggio, amministratore Delegato di Gesap, e Vincenzo Pullara, direttore della Direzione regionale Sicilia Trenitalia.

“Un fondamentale passo in avanti – ha affermato Schifani – verso quella mobilità veloce di cui hanno bisogno una grande città come Palermo e il suo aeroporto per raggiungere una reale integrazione nei collegamenti. Sono certo, che turisti e cittadini manifesteranno il loro gradimento”.

Grazie ad un contratto di servizio decennale firmato nel 2018, Trenitalia e Regione Siciliana hanno effettuato una pianificazione a lungo termine programmando investimenti complessivi per oltre 426 milioni di euro, di cui 325 milioni destinati all’acquisto di nuovi treni (circa 285 milioni sono finanziati dalla Regione Siciliana).

“Con questo nuovo collegamento veloce dedicato alla Sicilia, rafforziamo ulteriormente l’attenzione al cliente e diamo una risposta concreta alle esigenze dei viaggiatori – le parole di Corradi -. Il nostro impegno per potenziare l’offerta tra la stazione centrale di Palermo e l’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino, contribuirà a promuovere soluzioni integrate di trasporto e consentirà di creare valore aggiunto per l’industria del turismo nell’isola”” ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia”.

“La Sicilia è all’avanguardia, come Milano e Roma – ha detto Aricò alla partenza del viaggio inaugurale -. La quinta città d’Italia avrà il suo collegamento veloce con l’aeroporto, ma l’estate in Sicilia prevede nuove tratte”.

Questa estate sarà possibile scoprire la Sicilia viaggiando sulle rotaie, affacciati al finestrino dei treni regionali. Sarà possibile raggiungere Cefalù dall’aeroporto di Palermo Punta Raisi e viceversa fino al 17 settembre, il sabato e nei giorni festivi, con 32 corse aggiuntive nei giorni festivi (19 tra Palermo Centrale e Cefalù, 13 tra Punta Raisi e Cefalù) e 12 corse aggiuntive il sabato (7 tra Palermo Centrale e Cefalù, 5 tra Punta Raisi e Cefalù). Inoltre, dal lunedì al venerdì è disponibile un nuovo collegamento (A/R) tra Palermo Centrale e Cefalù e il sabato e nei festivi si aggiunge un nuovo collegamento fra Punta Raisi e Milazzo.

Sulla costa orientale viene incrementata per la stagione estiva la tratta Taormina Line, con 6 collegamenti nei giorni festivi, tra Bicocca e Letojanni; il Taormina Link, fra la stazione di Taormina-Giardini e il borgo taorminese grazie ai bus di Asm Taormina; l’Etna Link, che il sabato e la domenica, sino al 27 agosto, permette, con servizi di Ferrovia Circumetnea in partenza dalla stazione di Giarre-Riposto, il collegamento sino a Piano Provenzana, alle pendici dell’Etna; il servizio intermodale treno+bus fra Agrigento Centrale e Agrigento Valle dei Templi, garantito dalla collaborazione tra Trenitalia e TUA Agrigento.

Spostandoci a sud sulla riviera Barocca, il Barocco Line, sempre fino al 17 settembre con 16 collegamenti attivi nei giorni festivi per scoprire la Val di Noto con fermate a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa, Donnafugata con servizi anche a bordo dei nuovi treni Blues; un nuovo collegamento (A/R) tra Siracusa e Noto nei giorni feriali e il Fontanarossa Airlink, il servizio combinato treno+bus nato dalla collaborazione tra Trenitalia e AMTS Catania, che consente di raggiungere in bus, in pochi minuti, dalla fermata ferroviaria di Catania Aeroporto Fontanarossa il terminal dell’aeroporto di Catania.

“La testimonianza di oggi è prova del buon governo, un servizio utile anche in funzione della sostenibilità e dell’inquinamento. Oggi il governo sta dando un ottimo servizio non soltanto ai cittadini ma anche ai turisti, Palermo rappresenta una delle mete più importanti e la Sicilia avrà un boom di turismo e vogliamo farci trovare pronti” le parole del Presidente dell’Assemblea Regionale Gaetano Galvagno.