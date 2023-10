Palermo, ok in giunta alla riqualificazione del Parco Libero Grassi

Approvato il progetto esecutivo di messa in sicurezza e bonifica dell'area

PALERMO – La giunta comunale ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari”, dove insiste il parco intitolato a Libero Grassi, in passato utilizzato come discarica di terre e rocce da scavo e prodotti di lavorazioni edili. Passaggio, questo, propedeutico affinché il progetto, che consentirà la bonifica di un’importante area della città, possa essere mandato in gara. L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è di 11.520.304,45 euro.

“Dopo aver salvato in extremis le risorse necessarie per la bonifica e recuperato ritardi che si sono accumulati negli anni, l’amministrazione prosegue, come da cronoprogramma, il percorso che porterà all’intervento nell’area del Parco Libero Grassi. L’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale rappresenta un’accelerazione importante e, adesso, l’obiettivo è mandare in gara e aggiudicare i lavori entro la fine dell’anno”, affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Andrea Mineo.