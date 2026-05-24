La manifestazione è giunta alla X edizione

Successo di partecipazione per la nuova edizione della StraPapà, che ha portato nelle strade di Palermo oltre 12mila persone in una giornata dedicata allo sport e alla condivisione. Famiglie intere, bambini, genitori, fratelli e gruppi di amici hanno animato il centro cittadino trasformando l’evento in una grande festa collettiva, confermando ancora una volta il forte richiamo della manifestazione.

L’iniziativa, arrivata alla decima edizione e caratterizzata quest’anno da un tracciato completamente rinnovato, è partita alle 11 da Viale del Fante, nell’area antistante lo Stadio delle Palme Vito Schifani. A dare il via sono stati il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente del Comitato Territoriale di Palermo dell’Acsi Mimmo Totaro.

StraPapà, le vie di Palermo interessate

Il corteo dei partecipanti ha attraversato Piazza Leoni, Viale Diana, Viale Ercole e Viale Rocca, fino all’arrivo all’interno del Giardino Ignazio Florio, tra i luoghi più apprezzati della città. A tutti gli iscritti è stato consegnato il kit ufficiale composto da t-shirt, sacca, pettorale e braccialetto, mentre al termine del percorso sono stati distribuiti medaglia ricordo e ristoro finale.

La StraPapà è organizzata dal Comitato Territoriale di Palermo dell’ACSI con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Palermo, la compartecipazione della Città Metropolitana e il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

“Sport capace di unire le persone”

“Siamo enormemente soddisfatti di questo risultato. Vedere tutte queste persone divertirsi insieme è un segnale straordinario: la StraPapà è diventata un appuntamento irrinunciabile per le famiglie palermitane e non solo. Vedere bambini, genitori e nonni correre insieme per le strade della nostra città è la conferma più bella che lo sport, quando è accessibile a tutti, ha il potere di unire le persone e di far vivere la città in modo nuovo” ha dichiarato Mimmo Totaro, presidente del Comitato Territoriale di Palermo dell’Acsi.