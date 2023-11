Il Palermo compie 123 anni: l’Open Day un successo per i tifosi – FOTO

Visite speciali al "Renzo Barbera"

PALERMO – L’uno novembre del 1900 nasceva l’Anglo-Palermitan Athletic and FootBall Club. Oggi la compagine rosanero compie 123 anni di storia e l’attuale società, il City Football Group, ha organizzato una giornata speciale per i sostenitori del Palermo.

Lo stadio “Renzo Barbera” ha aperto le porte ai tifosi per uno speciale Open Day rosanero. Visite gratuite per quasi 400 supporter al Palermo Museum e alle aree normalmente chiuse al pubblico: spogliatoi, area interviste, tunnel, sala stampa, panchine a bordo campo e tanto altro. Biglietti andati a ruba nella giornata del 27 ottobre: esauriti in 58 secondi i tickets disponibili.

Un viaggio dentro il mondo rosanero in alcune zone dell’impianto sportivo di viale del Fante vissute quotidianamente dagli addetti ai lavori. Così si festeggia l’anniversario di nascita di una delle squadre di calcio più antiche d’Italia. In alto alcuni scatti di una delle visite.