Prima la lite, poi la violenza: calci e pugni a un operaio alla Vucciria

L'uomo è stato spinto nel vano ascensore: ricoverato al Civico

PALERMO – Un nuovo episodio di violenza a Palermo e ancora una volta nel centro storico. Un operaio è stato aggredito in via dei Coltellieri, alla Vucciria, mentre stava eseguendo dei lavori in una palazzina. L’uomo sarebbe stato preso di mira da alcuni condomini.

E’ stato spinto nel vano ascensore

Si stava occupando di rimuovere un ponteggio quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe preso vita una lite con i residenti del palazzo. Un’accesa discussione, poi la violenza. urla, calci e pugni, fino a quando l’operaio sarebbe stato spinto nel vano ascensore, in questi giorni in fase di ristrutturazione.

L’operaio aggredito alla Vucciria ricoverato al Civico

L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118: ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso al Civico. L’operaio aggredito alla Vucciria è stato ricoverato in terapia semi-intensiva ed è sotto osservazione. In via dei Coltellieri sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire quanto successo e individuare gli aggressori. Le indagini sono in corso.

Tra gli episodi di violenza più recenti nella zona della Vucciria, l’aggressione ai danni di due turisti irlandesi, avvenuta a fine luglio. Uno dei due, un ragazzo di 29 anni, è stato trovato ferito e sanguinante in piazza San Domenico, da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Alla polizia ha raccontato di essere finito nel mirino di due uomini che li hanno rpainati e poi picchiati.