Palermo, operata la bimba caduta dal balcone: è in gravi condizioni

PALERMO – È stata operata la bambina tedesca che è caduta dal balcone in Corso dei Mille a Palermo.

La piccola paziente, nata in Germania da genitori palermitani che sono in vacanza in Sicilia, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Di Cristina. È caduta dal primo piano di un palazzo, da un’altezza di cinque metri. Le condizioni restano molto gravi.

La bimba è stata sottoposta a un delicato intervento. La piccola rischia danni neurologici per l’impatto.

Sull’incidente sta indagando la polizia. Bisogna accertare chi era con la piccola prima della caduta. Gli agenti dovranno fare luce anche sull’aggressione al personale del 118 che ha ritardato i soccorsi e l’arrivo della piccola in ospedale.

L’ambulanza sarebbe stata ‘circondata’ e colpita con calci e pugni da parenti e amici della bambina, impedendo all’infermiere e al medico a bordo di scendere subito.

Non sono gravi le condizioni dell’altro bimbo caduto in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio. È stato tenuto in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina.

Una giornata tragica per i più piccoli: a Calatabiano, in provincia di Catania, un bimbo è morto mentre si trovava all’asilo. Secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto una crisi respiratoria, ma anche in questo caso, la dinamica dei fatti è ancora da accertare. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.