Palermo, ora è ufficiale: Felici torna al Lecce

La società comunica la risoluzione anticipata del prestito del classe 2001

1' DI LETTURA

PALERMO – Mattia Felici non è più un giocatore del Palermo. La società rosanero, in mattinata, ha comunicato ufficialmente la risoluzione anticipata del prestito del giocatore come anticipato da Live Sicilia nella giornata di ieri. Il giovane classe 2001 lascia i rosa dopo il suo ritorno a gennaio per raggiungere il Lecce, squadra proprietaria del suo cartellino.

Di seguito il comunicato:

“Il Palermo FC comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Mattia Felici dall’US Lecce.

A Mattia l’augurio per un prosieguo di carriera ricca di traguardi da parte del Presidente Mirri e della famiglia rosanero”.