Palermo, al Padel Favorita la prima tappa del Circuito 2024 – VIDEO

Presenti i più talentuosi giovani padelisti da tutta la Sicilia

PALERMO – Fine settimana all’insegna dei giovani a Palermo sui campi di “Padel Favorita”. Si è disputata la prima tappa del “Circuito 2024”, riservato agli under, che ha visto la partecipazione dei più talentuosi giovani padelisti provenienti da ogni angolo della Sicilia.

L’evento ha riscontrato un’eccezionale partecipazione, confermando che questo sport continua a guadagnare terreno e ad attrarre nuovi talenti in costante crescita. Le categorie in gara includevano maschile e femminile under 18, 16, 14 e 12. In questo modo è stata offerta una piattaforma per la competizione e lo sviluppo di talenti emergenti. Tra i partecipanti, spiccava la presenza del campione italiano in carica della categoria maschile under 16 Gabriele Laurino, che ha dato ulteriore prestigio alla competizione vincendo sia il doppio under 16 che quello under 18.

La manifestazione è stata caratterizzata da partite intense e emozionanti, evidenziando il livello di competenza e la determinazione dei giovani padelisti siciliani. Il tutto sotto lo sguardo dei tecnici federali Piraino e Luciani.