Palermo-Padova: Baldini e il dubbio a centrocampo

I tifosi rosanero, nella giornata di ieri, hanno polverizzato gran parte dei biglietti messi a disposizione

PALERMO – Cresce l’attesa per il ritorno della finale playoff di Serie C tra Palermo e Padova, che andrà in scena domenica sera alle ore 21.15 allo stadio Renzo Barbera. I tifosi rosanero, nella giornata di ieri, hanno polverizzato gran parte dei biglietti messi a disposizione, per un totale di circa 29 mila tagliandi venduti.

BIGLIETTI

Per quanto concerne i biglietti, la società di viale del Fante, ha fatto sapere che “ulteriori disponibilità verranno eventualmente rese note in tempo reale attraverso i canali social ufficiali del Palermo”. Come, tra l’altro, avvenuto in occasioni delle precedenti sfide degli spareggi che hanno fatto registrare record di presenze sugli spalti.

FORMAZIONE

Passando al campo, il Palermo parte dal vantaggio di 1-0 acquisito nel match di domenica scorsa all’Euganeo, frutto di una rete realizzata da Roberto Floriano. Gli uomini di Baldini hanno quindi la possibilità di centrare la promozione in Serie B anche in caso di pareggio al Barbera. Il tecnico rosanero sembra orientato a confermare il suo ormai ormai rodato 4-2-3-1.

Tra i pali confermatissimo Massolo, che ha scavalcato nelle gerarchie Pelagotti. In difesa linea a quattro composta da Buttato, Marconi, Lancini e Giron. In mediana unico dubbio per Baldini che, certo della presenza di De Rosa, deve sostituire lo squalificato Damiani con uno tra Dall’Oglio e Odjer, col primo favorito sul secondo. In avanti il solo Brunori, supportato dal trio Valente-Luperini-Floriano.