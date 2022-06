Palermo-Padova, caos biglietti: affari d’oro per i bagarini

Malcontento tra i tifosi per la gestione della vendita dei tagliandi

2' DI LETTURA

PALERMO – Sono bastate circa tre ore per polverizzare ben 29 mila biglietti in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova, gara in programma domenica 12 giugno allo stadio “Renzo Barbera”. Una media da record, con 240 ticket staccati al minuto e fino a 9000 utenti connessi contemporaneamente sul sito Vivaticket. Risultati frutto di un potenziamento dei server online da parte del sistema di vendita operato proprio in vista dell’incontro che vale il passaggio in Serie B.

BAGARINAGGIO E MALCONTENTO DEI TIFOSI

Nonostante i numeri preannuncino un evento di grande rilevanza (la gara sarà anche trasmessa in diretta su Rai 2), non è mancato il malcontento generale tra diversi tifosi del Palermo. In molti, infatti, non sono riusciti ad acquistare un biglietto per la finale del “Barbera”, accusando diversi utenti di portare avanti il fenomeno del bagarinaggio. Grazie alla possibilità di effettuare il cambio nominativo, alcuni individui sono riusciti a prendere dei tagliandi per poi rivenderli a prezzi esorbitanti. Altri, invece, hanno attuato un sistema diverso: dopo aver acquistato il biglietto, lo stampano più volte mantenendo lo stesso codice a barre. Questa modalità, però, potrebbe comportare un mancato ingresso nell’impianto sportivo dopo aver utilizzato una sola volta, la prima, quello stesso codice a barre.

E’ bene ricordare che ad ogni modo vige la regola dei controlli a campione dei documenti di identità all’ingresso dei tornelli dello stadio. Non è obbligatoria la verifica per tutti paganti che si recano nell’impianto sportivo, ma fino al 40% degli spettatori e sempre a discrezione delle forze dell’ordine è possibile ispezionare la corrispondenza tra documento di identità e dati inseriti nel ticket d’ingresso.

PUNTI VENDITA FISICI

Il caos per i biglietti di Palermo-Padova ha regnato anche nei punti vendita fisici, non gestiti direttamente dal portale Vivaticket (che si occupa in maniera diretta solo della vendita tramite il sistema online). Nella giornata di ieri 8 giugno, infatti, la polizia è dovuta intervenire per riportare la calma davanti allo stadio “Renzo Barbera” e al San Lorenzo Mercato. In diverse zone della città, alcuni tifosi hanno iniziato a mettersi in fila davanti ai punti vendita per ottenere un ticket già nella notte a cavallo tra il sette e l’otto di giugno.

NUOVE DISPONIBILITÀ

La società rosanero non ha escluso che nei prossimi giorni si potrebbero liberare altri lotti di biglietti attualmente non disponibili, dopo l’incrocio di tutte le liste di vendita e l’eventuale sblocco dei posti a visibilità ridotta. Il settore ospiti, infine, ha registrato circa 300 biglietti emessi dei 2000 disponibili e destinati, come da disposizioni delle autorità competenti, esclusivamente alla tifoseria del Padova.