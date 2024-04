Palermo-Parma, Mignani cerca la prima vittoria: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due tecnici

PALERMO – I rosanero di Michele Mignani sono pronti ad ospitare il Parma tra le mura amiche dello stadio “Renzo Barbera” nell’anticipo del venerdì sera. Dopo i pareggi contro Sampdoria e Cosenza, il Palermo è ancora alla ricerca della prima vittoria da quando in panchina è arrivato il nuovo allenatore ex Bari. La compagine del capoluogo siciliano è a caccia di punti per il rush finale di Serie B che proietterà le squadre ai successivi playoff.

Brunori e compagni hanno portato a casa due pareggi, appunto, dall’arrivo della nuova guida tecnica a Palermo. Mister Mignani sta provando a dare la sua impronta alla squadra rosanero con l’obiettivo di guadagnare più punti possibili nelle partite che rimangono della regular season del campionato cadetto. I siciliani si trovano al sesto posto in classifica con 51 lunghezze; il Catanzaro, quinto in graduatoria, è a quota 55.

A Palermo arriva la capolista della serie cadetta con 69 punti. Il Parma di Fabio Pecchia vuole allungare sul Como secondo (64) e arrivare il prima possibile alla promozione matematica in Serie A. Nelle ultime cinque gare i ducali hanno messo a referto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta (quest’ultima proprio contro i calabresi di Vivarini l’uno di aprile). Nella gara di andata i rosanero andarono vicini alla vittoria al “Tardini”, ma il Parma ha agguantato il 3-3 finale a pochissimi istanti dalla fine del match.

Le probabili formazioni

Il Palermo dovrebbe proseguire con la linea a tre per quanto riguarda la difesa, con il rientro di Lucioni che ha scontato la squalifica. Lo stesso vale per Di Mariano, che riprenderà il suo posto come “quinto” di centrocampo sulla corsia di destra. In mediana ballottaggio tra Gomes e Stulac, mentre le mezzali saranno Segre e Di Francesco (quest’ultimo con tanta libertà di movimento). Coppia d’attacco ancora con Brunori e Mancuso.

Mister Pecchia dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-2-3-1. Tanta, tantissima qualità nel reparto offensivo per i crociati, che dovranno fare a meno del centravanti Bonny per squalifica. Al suo posto scalpita Charpentier. In campo dal primo minuto anche il trio che gioca alle spalle della punta composto da Man, Bernabé e Mihaila.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Ceccaroni; Di Mariano, Segre, Gomes, Di Francesco, Lund; Brunori, Mancuso.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis; Cyprien, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Charpentier.